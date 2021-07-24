Стало известно, сколько медиков и педагогов в Беларуси полностью вакцинированы от ковида

Названы цифры привитых среди белорусских медиков и педагогов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, какой процент привитых от ковида среди медиков и педагогов, пишет БЕЛТА.

По состоянию на 23 июля полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции) получили боллее 67 процентов людей, работающих в сфере здравоохранения. Среди тех, кто работает в сфере образования, таких людей более 29 процентов.

Среди социальных работников и тех, кто работает в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, полностью привит почти каждый второй – 49 процентов. Очень высокий показатель среди тех, кто проживает в интернатах, домах престарелых и других учреждениях с круглосуточным пребыванием – привит 91 процент людей старше 18 лет.

Среди тех белорусов, кому более 60 лет и кто имеет хронические заболевания, полный курс вакцинации завершили около 14 процентов.

Всего же по стране полный курс вакцинации прошли более 832 тысяч человек, а первую дозу вакцины получили 1,3 миллиона.

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