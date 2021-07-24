Посчитаем разницу: в Беларуси с 1 августа увеличат пособия по уходу за ребенком до трех лет

С 1 августа в Беларуси станут больше платить тем, кто находится в отпуске по уходу за детьми. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белоруски, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут внести коррективы в свой семейный бюджет. С августа пособия, которые они получают ежемесячно, увеличатся. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 августа пособие, которое будет начисляться на первого ребенка, составит 495,74 рубля. Сейчас оно составляет 472,92 рубля. Высчитываем разницу – прибавка составит 22 рубля 82 копейки.

На второго и последующий детей с 1 августа 2021 года будут выплачивать каждый месяц по 566,56 рубля. Это на 26 рублей 8 копеек больше, чем выплачивается сейчас – 540,48 рубля.

Те, кто воспитывает ребенка-инвалида, будут получать каждый месяц 637,38 рубля, что на 29 рублей 34 копейки больше, чем ранее.

Предполагается, что такие размеры пособия сохранятся до 1 января 2022 года. Перерасчет детских пособий делают два раза в год – с 1 февраля и 1 августа.

Начисляют пособия, исходя из средней по стране зарплаты. Во втором квартале 2021 она составила 1416,4 рубля. Эту цифру и использовали при расчете пособий на детей, уточнили в министерстве.

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