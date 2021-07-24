Россия запретила ввозить помидоры из Беларуси после того, как в них обнаружили вирус

Россельхознадзор запретил одному из белорусских экспортеров поставлять помидоры в Россию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россельхознадзор запретил с 26 июля ввозить в Россию свежие помидоры из Беларуси. Запрет касается на томаты, которые экспортировались ОАО «ДОРОРС», сообщает пресс-служба ведомства. В помидорах, которые в Российскую федерацию ввозил этот экспортер, нашли вирус мозаики пепино.

Вирус обнаружили, когда проводили карантинный фитосанитарный контроль. Всего было 12 таких случаев. Так, ранее сообщалось, что из Смоленской области в Беларусь вернули 8 партий зараженных томатов, в общей сложности более 127 тонн.

Вирус мозаики пепино входит в список карантинных для стран-членов ЕАЭС. Это одна из самых опасных болезней для томатов и других пасленовых, она может принести сельскому хозяйству огромный урон.

Запрет для ОАО «ДОРОРС» на поставку томатов в Россию будет действовать, пока в Беларуси не проведут расследование и не исправят ситуацию.

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