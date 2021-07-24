Помните видео ольшанского фермера, который давил микроавтобусом огурцы, чтобы не сдавать их по мизерной цене? Вот что говорят местные власти

Местные власти утверждают, что мужчина раздавил колесами микроавтобуса огурцы, которые и так должны были выбросить. Фото: кадр из видео.

Несколько дней назад белорусский интернет потрясло видео, на котором мужчина, утверждающий, что он фермер из Ольшан, давит большую кучу огурцов колесами микроавтобуса. За кадром мужчина комментирует, что не желает сдавать огурцы по мизерной закупочной цене – 10 копеек за килограмм, когда совсем недавно она составляла 40 копеек.

Корреспондент газеты «7 дней» узнала, что думают об этом местные власти. Результаты журналистского расследования публикует БЕЛТА.

В сельском исполкоме считают, что видео с огурцами под колесами желтого микроавтобуса – фейковый вброс.

- Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить - давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк! – приводит издание слова заместителя председателя исполкома Юлии Стрибулевич.

По словами Юлии Стрибулевич, микроавтобус давит не товарные огурцы, а отходы с рынка. В то же время она не отрицает, что закупочная цена на огурцы и пасленовые снизилась и считает это большой проблемой для региона, где большая часть населения живет выращиванием овощей. Падение цен связывают с запретами на экспорт овощей, которые устанавливает Россия.

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