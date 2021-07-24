В Свислочском районе мотоциклист погиб, ударившись головой о дорожный знак. У ГАИ много вопросов

В Гродненской области разбился мотоциклист - ехал без шлема и ударился головой о дорожный знак. Фото: ГАИ.

30-летний мужчина разбился на мотоцикле в деревне Кукличи Свислочского района. Как рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мотоциклист ехал по улице Заречной в деревне Хоневичи, не справился с управлением на закруглении, съехал с дороги и ударился головой о стойку дорожного знака «Направление поворота».

Мужчина погиб на месте – он ехал на мотоцикле без шлема. Погибшего нашли минчане, приехавшие в деревню на отдых – они прогуливались неподалеку.

В ГАИ рассказали, что мужчина сел за руль мотоцикла, не имея прав, которых его лишили после инцидента 10 мая. Тогда его задержали за управление трактором МТЗ в нетрезвом виде. В крови мужчины было 0,8 промилле алкоголя, и его на пять лет лишили прав.

После гибели мужчины у правоохранительных органов осталось много вопросов. Следствию предстоит выяснить, в каком состоянии мужчина находился на момент аварии, кому принадлежит мотоцикл и как он оказался у погибшего.

-Со слов местных жителей, брат погибшего несколькими годами ранее тоже скончался после ДТП на мотоцикле, - рассказали в ГАИ.

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