Гроза грозится: 24 июля в Беларуси желтый уровень опасности

В субботу местами еще может прогреметь гроза, будьте настороже! Фото: Павел МАРТИНЧИК

24 июля в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гроз, сообщает Минск-Новости со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Желтый уровень – это почти не страшно, его объявляют, когда погода может нести потенциальную опасность, а может и не нести. Если предполагаются грозы, усиление ветра, повышение или понижение температуры – это желтый уровень.

На субботу, 24 июля, прогноз погоды обещает днем +22-28 градуса, западный ветер 4-9 метра в секунду и местами возможные грозы. Где конкретно пройдут эти грозы, не уточняется. Так что наслаждайтесь относительно комфортной погодой, но не забывайте правила поведения при грозе: не контактировать с водой, не прикасаться к металлическим конструкциям, не ездить в открытом транспорте, не бегать и не ходить быстрым шагом. Если гроза застигла вас на улице, не прячьтесь от нее ни в стогу сена, ни под деревьями, не подходите ближе, чем на 30-50 метров к отдельно стоящим высоким объектам, что бы это ни было, и не ложитесь на землю.

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