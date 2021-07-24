С 1 августа между Москвой и Минском будут вдвое чаще летать самолеты

Самолеты будут летать между Москвой и Минском в два раза чаще.
Фото: Сергей ГАПОН
Россия увеличивает в два раза количество авиарейсов между Москвой и Минском. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на официальный сайт правительства российской федерации.
23 июля такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Сейчас в неделю между Москвой и Минском курсирует 10 авиарейсов. С 1 августа их станет 20.
Еще по три полета в неделю добавятся по направлениям Сочи-Минск и Краснодар-Минск.
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