С 1 августа между Москвой и Минском будут вдвое чаще летать самолеты

Самолеты будут летать между Москвой и Минском в два раза чаще. Фото: Сергей ГАПОН

Россия увеличивает в два раза количество авиарейсов между Москвой и Минском. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на официальный сайт правительства российской федерации.

23 июля такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. Сейчас в неделю между Москвой и Минском курсирует 10 авиарейсов. С 1 августа их станет 20.

Еще по три полета в неделю добавятся по направлениям Сочи-Минск и Краснодар-Минск.

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