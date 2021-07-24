В Великобритании нашли новую мутацию COVID-19

Новую мутацию ковида нашли в Великобритании. Фото: pixabay.

Новая мутация коронавируса найдена в Великобритании. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на The Mirror. Мутировавший коронавирус обнаружили специалисты агентства Общественного здравоохранения Англии. Ее назвали B.1.621.

Пока не сообщается о свойствах нового штамма. Подтверждено, что им инфицированы 16 британцев, и все случаи заражения связаны с поездками за границу. Сведений о передаче этого варианта инфекции внутри Великобритании пока нет. Ученые проводят исследование, чтобы установить, как данная мутация влияет на поведение коронавируса.

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