Кикбоксер Алексей Кудин, которого обвиняют в драке с милиционерами на протестах, хочет просить помилования у Лукашенко.

Белорусский спортсмен-боец Алексей Кудин засветился на протестах в августе прошлого года в родном Молодечно. После того, как у него начались неприятности, он уехал из страны и обосновался в России – там он работал финтес-тренером. В январе его арестовали, и про просьбе белорусской стороны экстрадировали. Сейчас его обвиняют в сопротивлении сотруднику милиции, сопряженное с применением насилия. Проще говоря – за драгу с милиционером. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Беларуси – Кудину грозит до семи лет тюрьмы.

Сейчас в телеграм-канале телеканала ОНТ появилось видео, снятое в СИЗО в Минске. На нем Алексей Кудин улыбается и рассказывает:

- Я всю свою сознательную жизнь тренировался, выступал за свою страну под красно-зеленым флагом. 20 лет я приносил стране медали, и буду еще приносить. И я бы хотел просить оппозиционные силы не использовать мое имя и мои спортивные достижения в своих интересах, так как я хочу, чтобы в моей стране вновь воцарился покой, любовь и была благодать. Беларусь это миролюбивый, работящий народ, и я не хочу, чтобы мою страну разрушали", - сказал Кудин. - Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов, которые пострадали от моих действий.

Также он заявил, что намерен просить о помиловании.

- Также я планирую попросить о помиловании Александра Григорьевича Лукашенко.

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