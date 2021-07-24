Жесткое ДТП под Минском: фура врезалась в трактор, сильно пострадали оба водителя. Фото: УВД Миноблисполкома.

24 июля около 11.00 на 12-м км автомобильной дороги Р1 Минск - Дзержинск в направлении Минска произошло попутное столкновение автопоезда Volvo и трактора МТЗ-80. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств.

Обстоятельства в настоящий момент уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

- После столкновения грузовой автомобиль заблокировал две полосы движения в направлении Дзержинска, а трактор - две полосы в направлении Минска. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасное движение на участке, - отметили в УВД.

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