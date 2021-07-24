Умер Алексей Мускатин, один из основателей "Ласкового мая" и "Руки вверх!" Фото: Instagram.

В возрасте 59 лет умер российский продюсер, один из основателей групп "Ласковый май" и "Руки вверх!" Алексей Мускатин. Об этом сообщил продюсер Андрей Разин.

- На 60-м году жизни ушел из жизни... Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны... Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа “Ласковый май". Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют, — написал Разин у себя в Instagram.

Алексей Мускатин также сотрудничал с группами "Кар-Мэн", "Машина времени", "Воскресение", "Мираж" и другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кикбоксер Алексей Кудин, которого обвиняют в драке с милиционерами на протестах, хочет просить помилования у Лукашенко. Накануне его экстрадировали из России, куда он перебрался после того, как на него завели уголовное дело

Белорусского кикбоксера Алексея Кудина, которого обвиняют в драке с милиционерами, экстрадировали из России. Он переехал туда после того, как в Беларуси на него завели уголовное дело. А потом арестовали

В Минске поймали мошенников: вот как они обманули автовладельцев на $700 000. Злоумышленников интересовали только люксовые авто

В Великобритании нашли новую мутацию COVID-19. О свойствах новой разновидности ковида не сообщается

С 1 августа между Москвой и Минском будут вдвое чаще летать самолеты. Количество авиарейсов увеличится до 20 в неделю, регулярные авиарейсы увеличивает российская сторона

Гроза грозится: 24 июля в Беларуси желтый уровень опасности. Синоптики пообещали грозы, но не сказали, где именно

В Свислочском районе мотоциклист погиб, ударившись головой о дорожный знак. У ГАИ много вопросов. Выясняется, в каком состоянии был мужчина, когда сел за руль, и кому принадлежит мотоцикл

Помните видео ольшанского фермера, который давил микроавтобусом огурцы, чтобы не сдавать их по мизерной цене? Вот что говорят местные власти. В сельском исполкоме уверены, что это фейковый вброс