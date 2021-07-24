Стали известны новые подробности задержания руководства 21vek.by, «Юркас» и «Модум».

Сюжет с кадрами допроса бизнесменов сегодня показали на БТ.

— В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Аналогичная схема работала и с автомобилями. Купили, сдали в аренду, уклонились от налогов, — сообщили по ТВ. — Еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае налогов не уплачено на сумму 677 тысяч рублей.

Руководители и владельцы компаний задержаны и продолжают находиться в СИЗО КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кикбоксер Алексей Кудин, которого обвиняют в драке с милиционерами на протестах, хочет просить помилования у Лукашенко. Накануне его экстрадировали из России, куда он перебрался после того, как на него завели уголовное дело

Белорусского кикбоксера Алексея Кудина, которого обвиняют в драке с милиционерами, экстрадировали из России. Он переехал туда после того, как в Беларуси на него завели уголовное дело. А потом арестовали

В Минске поймали мошенников: вот как они обманули автовладельцев на $700 000. Злоумышленников интересовали только люксовые авто

В Великобритании нашли новую мутацию COVID-19. О свойствах новой разновидности ковида не сообщается

С 1 августа между Москвой и Минском будут вдвое чаще летать самолеты. Количество авиарейсов увеличится до 20 в неделю, регулярные авиарейсы увеличивает российская сторона

Гроза грозится: 24 июля в Беларуси желтый уровень опасности. Синоптики пообещали грозы, но не сказали, где именно

В Свислочском районе мотоциклист погиб, ударившись головой о дорожный знак. У ГАИ много вопросов. Выясняется, в каком состоянии был мужчина, когда сел за руль, и кому принадлежит мотоцикл

Помните видео ольшанского фермера, который давил микроавтобусом огурцы, чтобы не сдавать их по мизерной цене? Вот что говорят местные власти. В сельском исполкоме уверены, что это фейковый вброс