В Бресте в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело за оскорбление президента.

В Бресте в отношении 64-летней пенсионерки Елены Гнаук, жительницы Пружанского района, возбуждено уголовное дело за оскорбление президента, сообщает БелаПАН.

Дело возбуждено по части 1 статьи 368 УК.

Как написала Гнаук на своей странице в Инстаграме, в постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что она, «находясь в зале 201 Дома правосудия» в Бресте, «высказалась фразой, содержащей негативную оценку и являющейся оскорбительной в отношении действующего президента Республики Беларусь, чем публично оскорбила его».

Основанием для возбуждения дела стало заявление одного из охранников Ленинского РОВД Бреста, который находился в суде.

Как считает Гнаук, на рассмотрении «дела о хороводе», где она выступала в качестве обвиняемой, она просто некорректно высказалась, но оскорблений не было.

По сведениям правозащитников, на данный момент Гнаук является подозреваемой по делу, открытому на основании ч. 1 ст. 368 УК. 26 июля ее вызвали в Следственный комитет Бреста. Женщина полагает, что там ей могут предъявить обвинения.

Как сообщалось, пенсионерка была в числе 14 фигурантов третьего уголовного «дела о хороводе». 7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор, признав всех виновными по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Гнаук суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

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