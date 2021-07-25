«195 дней тревожного ожидания»: отец из Кобрина полгода искал 16-летнего сына - уволился с работы, полетел в Москву и нашел в Новосибирске

Фото: личный архив

Мы рассказывали историю семьи Василаке в январе. Когда 16-летний Алексей приехал к родителям в Кобрин Брестской области на выходные, а в понедельник в 6 утра вышел из дома, чтобы вернуться в Брест на учебу. Около 12 дня парню позвонила мама, чтобы узнать, как прошли пары - трубку взяла незнакомая женщина. «Я сотрудница вокзала, ваш сын оставил телефон на подоконнике, приезжайте»...

Уже тогда родители поняли, что это не просто забытый телефон, история с поисками подростка затянулась на полгода.Кроме непосредственно поисков и обращений в разные инстанции, отец Алексея Геннадий писал у себя в Фейсбуке письма-обращения сыну, чтобы как можно больше людей узнали о пропавшем парне.

«Я обещал, что его никакие проблемы не коснутся - и слово сдержу», - сказал тогда в интервью Геннадий.

О том, что Лешу видели то в одном городе, то во втором, иногда сообщали незнакомые люди, однако это все были случайные встречи, которые не приводили к результату. Несколько месяцев назад Геннадий уволился с работы, чтобы отправиться в Москву и самостоятельно искать сына, повторяя при этом мысль о том, что все будет хорошо, нужно только время.

И хорошо случилось! 22 июля Геннадий в фейсбуке опубликовал фото сына: Алексей в Новосибирске, за 3 тысячи километров от Москвы, где находился отец.

И вот через сутки в соцсетях Геннадия - новое фото: он прилетел в Новосибирск и обнимается с сыном.

- 195 дней тревожного ожидания, когда не знаешь ничего о судьбе своего ребенка и надеешься только на чудо. Оно случилось. Парень поверил в себя, в нас - родителей, в ваше участие и любовь к ближнему. И сегодня, мы - вместе. Спасибо всем, кто верил в успешные поиски, кто не сдавался вместе с нами, кто поддерживал нас и помогал всячески. Поклон до земли от нас, родителей Алексея! - написал Геннадий.