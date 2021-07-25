В Бресте придумали, как охлаждаться в жару. Способ простой, но до этого практически нигде не использовался

Фото: Вечерний Брест, vb.by

Синоптики говорят, что жара возвращается, и в Бресте к ней уже подготовились. В городе установили охлаждающие арки, в которых работают пульверизаторы с водой. Зайти в арку и охладиться может любой желающий, они установлены в четырех местах: на пересечении Советской и Островского, Советской и Маяковского, Советской и Набережной, Ленина и Интернациональной.

Охладиться уже успел председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

- Надеюсь, что уже в предстоящие прогнозируемые жаркие выходные охлаждающие арки будут популярны и у детей, и у взрослых. В том числе, и с учётом их расположения, - написал Рогачук в своем телеграм-канале. Накануне сам протестировал работу конструкций. Охлаждает хорошо, мне понравилось!