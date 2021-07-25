В сорока километрах от Минска ищут женщину: у нее эпилепсия и возможны провалы в памяти

ПСО «Ангел»

Поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил срочный сбор: на поиски нужны люди и транспорт. В деревне Низовка Пуховичского района (это около сорока километров от Минска) пропала семидесятилетняя Светлана Сергеевна Комлик. Женщина ушла из дома после обеда 23 июля. Где она сейчас находится, неизвестно.

Тех, кто хочет помочь в поисках женщины, собирают 25 июля в 12:15 по улице Бельского, 17 (парковка со стороны магазина «Славянский»). Оттуда отправятся на поиски в Пуховичский район.С собой просят брать фонарь, сменный комплект одежды, перекус, воду или горячее питье, репелленты.

Приметы пропавшей женщины: худощавого телосложения, рост 154 см, голубые глаза, седые волосы. У нее искривлённая носовая перегородка и шрам после ожога на щеке, сутулится при ходьбе.

На ней было синее платье и синий платок, кофта светло-молочного цвета, носки и тапки.

У Светланы I группа инвалидности из-за эпилепсии, возможна потеря памяти.