Для веселого девичника всегда найдется время: «Галамарт» объявляет бьюти-дни в Минске

Фото предоставлено компанией «Галамарт»

Народный магазин «Галамарт» устраивает бьюти-дни в Минске для всех желающих. Им помогут в этом бренды «LEBEN», производитель техники для комфортной жизни, и «ЮниLook», в обширном ассортименте которого – целое созвездие товаров: инструменты для красоты, трендовые аксессуары, уходовая и декоративная косметика.

Веселый девичник будет проходить два дня: 28 и 29 июля. Профессиональные стилисты от LEBEN и ЮниLook поделятся секретами идеального макияжа, помогут обновить образ и подберут подходящие именно вам оттенки косметики. И все это – совершенно бесплатно!

Как проходит процесс знакомства с идеальным макияжем можно увидеть на видео:

Смотреть видеосюжет Макияж косметикой ЮниLook: Макияж для девушек со светлой кожей

Что отдельно радует – всю продукцию можно будет протестировать «на себе» перед покупкой, а значит, то, что вы купите, уж точно не будет валяться на дальней полке, каждый раз напоминая о напрасно выброшенных деньгах.

И отдельный бонус: 28 и 29 июля будет действовать скидка -50% на все товары из «Галантереи» и -30% на продукцию LEBEN. Косметика, фены и стайлеры для волос, солнечные очки и головные уборы, зонтики и шарфы, море аксессуаров – на каждый день и под разное настроение!

Фото предоставлено компанией «Галамарт»

Приходите всей семьей и берите детей с собой: девочки так любят во всем подражать взрослым, а когда же еще экспериментировать, если не летом?

Где и когда будут проходить бьюти-дни:

28 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ «Глобо», ул. Уманская, 54.

28 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ «Магнит», ул. Дзержинского, 106.

29 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ «Максимус», ул. Лобанка, д. 94.

29 июля с 17.00 до 20.00: ТЦ «Бонус», ул. Владислава Голубка, 2.

Справки по телефону: +3-75-29-500-1016

www.gala-mart.by