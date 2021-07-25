В Минске рухнуло дерево. Очевидцы говорят, что пострадала женщина - у нее травма головы, увезли на скорой

Фото: onliner.by

Вечером 24 июля в Минске на улице Горовца раскололось и рухнуло дерево. Об этом сообщает Onliner.by со ссылкой на несколько читателей, которые прислали фотографии в редакцию. Издание пишет, что дерево упало прямо на тротуар и припаркованные рядом автомобили.Очевидцы говорят, что пострадала женщина, которая в этот момент проходила мимо. Так же повреждены несколько автомобилей. В том числе минчанки Алены - она припарковалась в начале первого, а уже в 19:50 поступил звонок из милиции.

- Люди говорят, что это случилось около 17:00. Вчера милиция приняла у меня заявление об установлении причин происшествия. Как я поняла, заявление было уже зарегистрировано, так как упавшее дерево травмировало проходящую по тротуару женщину. Со слов очевидцев, ее увезли на скорой с травмой головы, - передает ее слова Onliner.by. - Моя машина пострадала в меньшей степени: помята крыша, стойки, спойлер, все придется красить. Мы ее вчера уже вытянули. Основной удар пришлось на соседнее авто - оно до сих пор под ветками. На остальных машинах если и есть, то царапины.