Cнова желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 26 июля

Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник, 26 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларусь после небольшого перерыва возвращается жара: на 26 июля синоптики прогнозируют 31 градус тепла во многих районах Беларуси, объявлен желтый уровень опасности.

На понедельник, 26 июля, в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды обещают переменную облачность, преимущественно без осадков.

Ветер, по прогнозам синоптиков, ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-восточный умеренный, по юго-западу порывистый.

Ночью температура составит плюс 14-19 градусов, в некоторых районах - 11-13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 26-31 градуса.