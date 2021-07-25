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Общество25 июля 2021 14:53

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июля 2021 года: выписанных больше, чем заболевших и 9 смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на воскресенье, 25 июля 2021 года
Настасья КОРСАК

Минздрав опубликовал актуальную статистику о коронавирусе. По официальным данным на 25 июля, в Беларуси зарегистрированы 880 новых случаев заражения, выписаны из больниц 1100 человек.

За все время с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 440 708 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели за это время 434 882 пациента.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 394 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано девять смертей.

За прошлые сутки, отчитался Минздрав, выполнено 17 793 теста, а за все время - 7 203 052 теста.