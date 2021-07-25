Индийский штамм коронавируса уже в Гомеле

Вакцинация - самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Гомельской области выявлен индийский штамм коронавируса под названием «дельта». Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на встрече с сотрудниками «Гомсельмаша».

—Прежней жизни — свободной, лёгкой, радостной — уже не будет. В некоторых странах соседи перестали разговаривать с соседями, родственники — с родственниками, — сказал заместитель председателя облисполкома.

Привалов во время выступления подчеркнул, что пандемия не уйдет, тем более что и в Гомеле обнаружен индийский штамм коронавируса.

Он сообщил, что ознакомился со статистикой по количеству привитых работников «Гомсельмаша»: 10 % – это очень мало.

– Как с такими цифрами вы собираетесь противостоять индийскому штамму? Поймите, нужно создать коллективную прослойку. А чтобы она в Гомельской области заработала, необходимо привить 820 000 человек, – подчеркнул Привалов.

Привалов убежден, что противостоять распространению индийского штамма можно только с помощью вакцинации.

Также он призвал сотрудников предприятия для противостояния коронавирусу, помимо вакцинации, активно заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее сообщалось о выявлении штамма «Дельта» в Лидском районе.

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