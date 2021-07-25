Белорусские пловцы не прошли квалификацию в полуфиналы Олимпиады

Алина Змушко заняла 21-е место в рейтинге по результатам соревнований на 100 метров брассом, Никита Цмыг - 33-е. Фото: Pexels

Белорусские спортсмены Алина Змушко и Никита Цмыг не прошли квалификацию в полуфиналы Олимпиады на второй день соревнований.

Алина Змушко выступила на дистанции 100 м брассом с результатом 1 минуты 7,58 сек. и таким образом заняла 21-е место в общем рейтинге.

Лучшей в данном виде заплывов стала южноафриканская пловчиха Татьяна Шенмейкер, установившая при этом новый олимпийский рекорд – 1 минуты 4,82 сек. У россиян в полуфиналы вышли Евгения Чикунова (у нее шестой результат – 1 минута 06,16 секунды), Юлия Ефимова (восьмое место – 1 минута 06,21).

Никита Цмыг в предварительных заплывах на 100 м на спине проплыл дистанцию за 54,88 сек и занял 33-е место в рейтинге. Для участия в полуфиналах это недостаточный результат.

Лучший результат в этом виде показал россиянин Климент Колесников – 52,15 сек.

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