Почти 1900 фур ожидают в очереди на границе с ЕС

Очередь из фур на границе, архивное фото. Фото: БЕЛТА

По данным на 18:00 25 июля на границе Беларуси и Евросоюза выезда ожидают около 1900 фур. Информация об этом https://gpk.gov.by/размещена на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-латвийской границе на пункте пропуска «Григоровщина» в очереди стоят около 90 фур, «Урбаны» – почти 170.

На въезде в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» скопилось более 110 большегрузов, «Котловка» – 300, «Каменный Лог» – около 390, «Бенякони» – более 230, «Привалка» – более 320.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» ожидает более 140 машин, «Берестовица» – более 90, «Козловичи» – свыше 50.

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