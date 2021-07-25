«Белпочта» отметит Международный день дружбы и бесплатно доставит по Беларуси почтовые карточки

Бесплатные поздравительные открытки по Беларуси можно будет отправить 26 июля. Фото: БЕЛТА

«Белпочта» 26 июля доставит бесплатно по Беларуси поздравительные почтовые открытки, информация об этом размещена на сайте предприятия.

Почтовую акцию «Дружба без границ» приурочат к Международному дню дружбы – его отмечают 30 июля.

– Вспоминая друзей, мы вспоминаем их бескорыстную поддержку, сопереживания в минуты радости и сложных ситуациях, умение находиться рядом, — напоминает «Белпочта».

Подробнее об условиях акции и местах ее проведения можно узнать на сайте РУП «Белпочта»

В Минске поучаствовать в акции можно будет на почтамте по адресу пр. Независимости, 10 с 15:00 до 17:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посылки, заказанные на Ozon, можно будет забрать в отделениях «Белпочты»