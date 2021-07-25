Беларусь планирует начать выпуск китайской вакцины от коронавируса

Производство вакцины совместно с Китаем на территории Беларуси начнется в ближайшее время. Фото: aa.com.tr

Решение о производстве вакцины совместно с Китаем будет принято в ближайшем будущем. Об этом рассказал посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в эфире телеканала СТВ.

Сенько отметил, что за первые полгода Китай поставил в Беларусь 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm.

– Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью, – заявил Сенько.

Он также добавил, что Минздрав Беларуси в настоящее время ведет переговоры о закупке миллиона доз китайской вакцины, которая должна поступить в республику к концу августа. Вакцину распределят по клиникам для вакцинирования населения.

Сенько отметил, что белорусская сторона ведет переговоры с тремя китайскими компаниями-производителями вакцины, поэтому решение о производстве вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь будет принято в ближайшее время.

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