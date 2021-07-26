Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 июля 2021 года: в Гомеле выявлен индийский штамм, в Беларуси начнут выпускать и китайскую вакцину

Новости о коронавирусе в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По состоянию на 25 июля в мире насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, более 4,1 миллиона человек не удалось спасти. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия идет на четвертой строчке списка распространения коронавируса – там за последние сутки заболели 24072 человека.

В Беларуси, по данным Министерства здравоохранения, за сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 880 человек. Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси зарегистрировано уже 440 тысяч 708 человека с коронавирусной инфекций. Скончались от COVID-19 за все время 3 394 пациента. Выздоровели – 434 тысяч 882.

Индийский штамм коронавируса выявили в Гомеле

В Гомельской области выявлен индийский штамм коронавируса под названием «дельта». Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на встрече с сотрудниками «Гомсельмаша».

Привалов подчеркнул, что коронавирус не уйдет, поэтому призвал гомельчан активнее вакцинироваться, а также заниматься спортом. Он отметил, что в Гомельской области необходимо привить минимум 820 000 человек, чтобы избежать опасной ситуации с распространением инфекции.

Привалов убежден, что противостоять распространению индийского штамма можно только с помощью вакцинации.

Беларусь рассчитывает начать выпуск китайской вакцины от коронавируса

Китайская вакцина среди белорусов очень востребована – официальный Пекин только за первые полгода направил в республику 400 тысяч доз вакцин.

Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько заявил, что белорусский Минздрав ведет переговоры о закупке коммерческой партии товара – более миллиона доз вакцин планируют поставить в белорусские поликлиники из Китая уже к концу августа 2021 года.

В настоящее время ведутся переговоры с тремя китайскими производителями вакцин, поэтому решение о совместном с Китаем производстве вакцины на территории Беларуси будет принято уже в ближайшее время.

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