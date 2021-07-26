Стало известно, при каком условии МЧС заменит МВД в Беларуси

При угрозе нацбезопасности спасатели будут действовать, как силовики: применять физическую силу, спецсредства, табельное оружие. Фото: МЧС

В эфире СТВ глава МЧС рассказал, в каком случае спасатели будут выполнять те же задачи и функции, что и сотрудники МВД. Это произойдет «в случае угрозы национальной безопасности».

По словам министра по ЧС Вадима Синявского, перенять функции силовиков для сотрудников МЧС было, в том числе, инициативой руководства ведомства по чрезвычайным ситуациям. Он напомнил, что МЧС входит в состав сил и средств, обеспечивающих нацбезопасность Беларуси.

- Как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы - люди в погонах, - подчеркнул он.

Также министр заявил, что на этот случай - когда спасатели станут выполнять работу силовиков, уже выбраны определенные расчеты, экипировка и вооружение.

- В случае так называемых внештатных ситуаций мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению, - пояснил Синявский.

Напомним, что основанием для появления у МЧС новых функций стали нововведения в законы Беларуси «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Министр МЧС отдельно подчеркнул, что на спасателей вместе с новыми служебными обязательствами распространится и действие закона «Об органах внутренних дел»: «по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия».

- Самое главное - сотрудники (МЧС - Прим.) будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз, - отдельно выделил Синявский.

Сейчас белорусских спасателей будут готовить к тому, чтобы они при необходимости взяли на себя обязанности силовиков. В подготовку личного состава внесут соответствующие методики и будут проводиться занятия. А командиров будут готовить «для выполнения задач по предназначению».

Также министр по чрезвычайным ситуация высказался на вопрос о том, изменился ли имидж МЧС из-за того, что на пике протестов спасатели снимали БЧБ-флаги и иную символику с балконов, крыш, деревьев, проводов и т.д.

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