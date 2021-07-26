«Мы это делали, делаем и будем делать». Министр МЧС рассказал о снятии флагов

Министр МЧС рассказал, что сотрудники и дальше будут выезжать на снятие незарегистрированной символики. Фото: скриншот видео СТВ.

Министр МЧС Вадим Синявский в эфире телеканала СТВ рассказал, что сотрудники министерства будут и в дальнейшем выезжать на снятие флагов и другой незарегистрированной символики.

-Мы выполняли эту работу, выполняли и будем выполнять, - сказал министр. - Речь может идти об этих фашистских символах, по другому мы их называть сейчас не можем, к сожалению. Они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространяли. И сегодня нормальный разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им этого не позволит, в том числе и МЧС.

По словам министра, использование сил МЧС в таких ситуациях оправдано, так как символика зачастую размещалась в местах, куда без специального оборудования было невозможно добраться.

-Символы эти развешивали в том числе и в труднодоступных местах, на которые могли прибыть только спасатели. Мы это делали, делаем и будем делать, - подчеркнул Вадим Синявский.

Министр уверен, что на имидж МЧС борьба с символикой не повлияла на имидж МЧС, так как сотрудники постоянно выполняют задачи в условиях боевой готовности, с риском для жизни.

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