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Общество26 июля 2021 7:54

Британские ученые рассказали, кому все чаще грозит смерть от COVID-19 и почему умирают вакцинированные

Вакцина может не подействовать, если человек принимает определенные лекарства
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Британские ученые установили, что непривитые стали чаще умирать от ковида.

Британские ученые установили, что непривитые стали чаще умирать от ковида.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Великобритании ученые назвали новую категорию людей, которые все чаще умирают от ковида. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, это люди в возрасте 40 лет и старше, которые по тем или иным причинам отказались от вакцинации. Среди них не только люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, но и вполне здоровые люди, не имеющие факторов, которые могли бы осложнить течение коронавирусной инфекции.

Специалисты объяснили также случаи смертей среди тех, кто был привит. У пяти процентов людей организм вообще не дает иммунного ответа на препарат. Такое же количество людей слабо реагируют на вакцину из-за специфических проблем со здоровьем. Это, в частности, люди, у которых есть трансплантанты. Такие пациенты должны в больших дозах принимать лекарства, подавляющие иммунитет. Также низкий ответ на введение вакцины у людей, страдающих раком крови.

Возраст по-прежнему остается фактором риска при ковиде. Так, 70-летний человек рискует умереть от коронавирусной инфекции в 32 раза чаще, чем 35-летний.

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