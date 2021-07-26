Британские ученые рассказали, кому все чаще грозит смерть от COVID-19 и почему умирают вакцинированные

Британские ученые установили, что непривитые стали чаще умирать от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Великобритании ученые назвали новую категорию людей, которые все чаще умирают от ковида. Как пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, это люди в возрасте 40 лет и старше, которые по тем или иным причинам отказались от вакцинации. Среди них не только люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, но и вполне здоровые люди, не имеющие факторов, которые могли бы осложнить течение коронавирусной инфекции.

Специалисты объяснили также случаи смертей среди тех, кто был привит. У пяти процентов людей организм вообще не дает иммунного ответа на препарат. Такое же количество людей слабо реагируют на вакцину из-за специфических проблем со здоровьем. Это, в частности, люди, у которых есть трансплантанты. Такие пациенты должны в больших дозах принимать лекарства, подавляющие иммунитет. Также низкий ответ на введение вакцины у людей, страдающих раком крови.

Возраст по-прежнему остается фактором риска при ковиде. Так, 70-летний человек рискует умереть от коронавирусной инфекции в 32 раза чаще, чем 35-летний.

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