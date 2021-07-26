Составлен рейтинг европейских стран по количеству заключенных. Беларусь на первом месте

По подсчетам турецкой академии криминального права, Беларусь обогнала другие европейские страны по количеству заключенных. Фото: @chakademisi.

Появилась статистика по количеству заключенных, приходящихся на 100 тысяч населения, в разных странах мира. Исследование провела Стамбульская академия криминального права, пишет newsbel.by со ссылкой на твиттер-аккаунт организации.

Среди европейских стран на первое место по количеству находящихся в местах лишения свободы на 100 тысяч населения вышла Беларусь. По подсчетам академии, в РБ приходится 552 заключенных на 100 тысяч проживающих в стране.

Второе место в рейтинге заняла Турция с 335 заключенными на каждую сотню тысяч населения, на третьем – Россия. Здесь 331 человек на каждые 100 тысяч находятся в местах лишения свободы.

Самые низкие показатели, согласно рейтингу Стамбульской академии криминального права, в Исландии и Норвегии – соответственно 33 и 49 заключенных в перерасчете на сотню тысяч населения. Есть в Европе и единственное место, где вообще никто не лишен свободы. Это Ватикан. Здесь заключенных нет.

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