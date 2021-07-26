Из-за сильной жары до +31 в МЧС вынесли новое предупреждение белорусам

В МЧС сказали, как пережить новую экстремальную жару. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Беларуси в начале последней недели июля снова будет очень тепло. Синоптики вновь предупредили о желтом уровне опасности на 26 июля и пояснили, что ночные и дневные температуры будут отличаться сразу на 10 градусов.

В МЧС, в свою очередь, дали «инструкции» о том, как белорусам пережить аномальные температуры.

Из-за того, что воздух прогреется до +30…+31 градуса в пиковые часы солнечной активности, с 12.00 до 16.00 часов, белорусам рекомендовали как можно меньше находиться на солнце. В самую активную его фазу защитить одеждой и солнцезащитными кремами все участки тела. Время нахождения под прямыми солнечными лучами должно быть минимальным. На голову следует надеть шляпы или кепки, на отдыхе укрыться под пляжными зонтами.

- Не следует употреблять алкоголь. В жару его действие на организм многократно усиливается, организм становится более чувствительным к высокой температуре, - уточнили в пресс-службе.

В МС дали и рекомендации по питанию в жару: как можно больше пить прохладной воды и минералки. Не покупать продукты с рук, чтобы избежать тяжелых отравлений из-за неправильного хранения продуктов.

Модницам в жару лучше не пользоваться декоративной косметикой: закупориваются поры кожи и может произойти перегрев организма. А спортсменам стоит отказаться от активных занятий, если термометры показывают +25 градусов и выше.

Автомобилистам лучше ограничить длительные поездки. Но если ехать нужно - быть предельно внимательными за рулем. Жара способна повлиять на самочувствие водителя, его внимание рассеивается, а реакция снижается.

- Из-за любого перевозбуждения усиливается риск возникновения теплового или солнечного удара. Постарайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, - рекомендовали в МЧС белорусам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МЧС Беларуси составили список растений, которыми можно отравится или обжечься. Прочтите сами, расскажите детям!

Даже очень симпатичные цветочки могут быть смертельно опасны (подробности).

Никто не ожидал - вот что случилось с черникой в Беларуси из-за аномальной жары.

В Брестской области в самом разгаре сезон заготовки черники (подробности).

Билборды с этим продуктом появятся по всей стране: вот что будут популяризовать в Беларуси.

В «Белгоспищепроме» рассказали о запуске масштабного проекта (подробности).