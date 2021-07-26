Ученые изучили, что делает ковид с интеллектом человека: вам это не понравится

Ковид влияет на деятельность мозга - уменьшает способность логически мыслить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Влияет ли перенесенная коронавирусная инфекция на интеллектуальную деятельность человека, выяснили ученые из Великобритании. О результатах исследования рассказывает БелНовости.

В тестировании приняли участие более 80 человек. Это были представители разных слоев населения, переболевшие либо не переболевшие коронавирусной инфекцией. Часть из тех, кто перенес ковид, проходили тест дважды – до болезни и после нее.

Проанализировав результаты, авторы исследования установили, что наибольший урон COVID-19 наносит механизмам, которые отвечают за способность человеческого мозга к логическому мышлению. Эти нарушения отмечались буквально у всех, перенесших ковид, даже у тех, кто переболел в легкой форме, не обращаясь в медицинские учреждения. Варьировалась только тяжесть нарушений – самый серьезный урон ковид наносил интеллекту тех людей, которые болели в тяжелой форме и какое-то время находились на ИВЛ.

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