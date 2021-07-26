WSJ: возможны новые санкции США против Беларуси. Вот кого они затронут

США могут ввести против Беларуси новые санкции. Фото: pixabau.com

Стало известно о том, что администрацией президента США Джо Байдена рассматривается возможность введения новых санкций в отношении Беларуси, об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на американскую газету The Wall Street Joutnal.

В статье сообщается, что предположительно новые санкции США затронут белорусский нефтяной сектор, могут коснуться поставки калийных удобрений из Беларуси.

Однако подробнее анонсировать журналистам конкретные меры один из официальных лиц США не стал.

- США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси, в том числе путем введения санкций, - приводит медиа слова американского чиновника.

Санкции США, напомним, обсуждались во время встречи экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и другими официальными лицами.

По итогам встречи советник оппозиционного лидера Франак Вячорка сообщил, что представители Госдепартамента дали понять, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении «калийного и нефтяного секторов Белоруссии». О сроках в статье не сообщается.

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