В Гродно в мусоровозе нашли две радиоактивные колбы

В Гродно нашли две радиоактивные колбы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: @KaljuLaid.

Две металлические колбы, излучающие радиацию, нашли в мусоровозе в Гродненском районе, в деревне Подъятлы. Обнаружили их на проходной завода по утилизации и механической сортировке отходов, когда мусоровоз проходил обязательный дозиметрический контроль.

Колбы были диаметром 4 см и длиной 6 см, сообщает пресс-служба МЧС. Работники МЧС измерили радиационный фон. В десяти сантиметрах от поверхности предметов он составил 2,5 мкЗв/ч, а на расстоянии метра фон уже не превышал естественный (до 0,2мкЗв/ч).

Колбы поместили в специальный контейнер, они будут находиться в изолированном помещении на территории подразделения МЧС, а потом их сдадут на утилизацию.

Пострадавших в результате инцидента не было, уточнили в МЧС.

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