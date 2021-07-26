Стало известно, когда начнется ремонт крыши сгоревшего Будславского костела, которую признали аварийной

Крышу Будславского костела должны начать восстанавливать в августе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Названо время начала работ по восстановлению крыши серьезно пострадавшего от пожара костела Пресвятой Девы Марии в Будславе. Напомним, пожар в Будславе произошел в мае 2021-го года, крыша костела сгорела полностью, был риск обрушения свода. Позже, в конце июля, специалисты тщательно обследовали нанесенный огнем урон пришли к неутешительному выводу: состояние купола Будславского костела признали аварийным.

А недавно представитель католической церкви сообщил в эфире СТВ, что работы по восстановлению крыши пострадавшего от пожара Будславского костела должны начаться в августе.

По словам уполномоченного по делам религий и национальностей Александра Румака, на данный момент уже выработаны подходы по организации восстановления крыши костела.

- Мы надеемся, что до конца июля проектная документация будет окончательно доработана, и в августе уже начнется восстановление крыши Будславского костела. Предварительно «Главгосстройэкспертиза» рассмотрела проект, имеются незначительные замечания, которые в рабочем порядке будут устранены, - пояснил он.

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