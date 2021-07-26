Названы средние зарплаты белорусов за II квартал: вот у кого они упали, а у кого стали больше

Стало известно, сколько белорусы зарабатывали во втором квартале. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Сколько зарабатывали белорусы во втором квартале, подсчитали в Национальном статистическом комитете. Проанализировали ситуацию со средними зарплатами в агентстве Минск-Новости.

Средняя зарплата по стране стала больше на 94 рубля по сравнению с первым кварталом. В втором она составляет 1 416 рублей.

Заработки в сфере информационных технологий упали на 150 рублей. Теперь там зарабатывают в среднем 6 188 рублей. Несмотря на некоторое уменьшение, доходы работающих в этой отрасли остаются самыми высокими в стране.

У медиков и работников сферы социальных услуг зарплата тоже снизилась – в среднем на 10 рублей. Во втором квартале она составила 1 250 рублей.

А вот у кого заработная плата выросла. Больше стали получать те, кто работает в сельском хозяйстве, промышленности, лесном и рыбном хозяйстве, в некоторых сферах транспортной деятельности. Так, на 416 рублей выросли средние зарплаты в производстве химических продуктов (2 601 рубль). Занятые в воздушных пассажирских перевозках стали получать на 444 рубля больше (2 687 рублей). В то же время сотрудники грузового воздушного транспорта заработали на 351 рубль меньше (в среднем 2 729 рублей). Больше стали получать те, кто трудится в области страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. По сравнению с первым кварталом, во втором они заработали на 335 рублей больше (1 896 рублей в среднем).

Меньше всего в Беларуси, по данным Национального статистического комитета, зарабатывают парикмахеры. В среднем в этой сфере во втором квартале зарабатывали 691 рубль. Это на 90 рублей больше, чем в первом.

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