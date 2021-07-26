На свободу из СИЗО в Беларуси выпустили нескольких журналистов

Журналисты Игорь Ильяш и Олег Груздилович вышли на свободу спустя 10 суток. Фото: «Радыё Свабода».

Стало известно о том, что на 26 июля из изолятора были отпущены все пять задержанных 16 июля журналистов и представителей СМИ. Об этом сообщило БелаПАН.

Накануне, в пятницу, 23 июля, были освобождены корреспондент «Радыё Свабода» Алесь Дащинский, а также ведущая «Белсата» Анна Голёта.

Утром понедельника, 26 июля, отпустили еще двух журналистов «Радыё Свабода» Олега Груздиловича и Инессу Студинскую. А позже и Игоря Ильяша, журналиста «Белсата».

Пока неизвестно в чем подозреваются Груздилович, Дащинский и Студинская. Дащинский, которого освободили 23 июля, находится дома под подпиской о невыезде и обязательством о явке.

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