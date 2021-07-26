Почти 100 тысяч семей в Беларуси получат помощь к учебному году. Вот кому положены выплаты

Стало известно, кому в Беларуси положены выплаты на подготовку детей к школе. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

К новому учебному году более ста тысяч белорусских семей получат единовременные выплаты. Общая сумма выплат – более 14 миллионов рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

По данным министерства, в семьях, которым будет оказана матпомощь, воспитывается 205,7 тысячи детей. Выплаты получат все семьи, где воспитываются трое и более детей. От дохода родителей это не будет зависеть.

Максимальная выплата на одного ребенка-школьника составит 81,9 рубля (30 процентов от бюджета прожиточного минимума на июль 2021 года). Кроме того, во всех регионах проводят мероприятия по оказанию помощи по подготовке к школе. Нуждающиеся семьи могут получить адресную социальную помощь, помощь по месту работы родителей, благотворительную помощь.

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