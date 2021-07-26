Самолет «Белавиа», направляющийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Самолет «Белавиа» подал сигнал бедствия, направляясь в Анталию. Фото: Сергей ГАПОН

Стало известно о том, что самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполняя рейс Минск - Анталия, подал сигнал бедствия. Об этом сообщило информагентство Interfax.by со ссылкой на собственный источник.

СМИ уточнило, что такую информацию о самолете «Белавиа», сообщили в авиадиспетчерских службах.

Сигнал бедствия подал экипаж «Самолет Boeing 737» пролетая над Воронежской областью России. На данный момент известно, что самолет должен совершить вынужденную посадку.

- Самолет «Белавиа» направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку, - пояснил источник.

Напомним, в июне 2021-го года самолет «Белавиа» совершил экстренную посадку в Краснодаре. Сообщалось, что причиной стали технические проблемы. Так во время выполнения рейса из Хургады в Минск экипаж воздушного судна «Белавиа» обнаружил неисправность, связанную с топливной системой.

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