Страшная авария в Докшицком районе: столкнулись три авто, погибла непристегнутая девушка

Автомобиль перевернулся, пассажирка с переднего сиденья погибла. Предположительно, девушка была не пристегнута. Фото: ГАИ.

Трагедия в Докшицком районе произошла 25 июля. На 112 километра автодороги Р-3 «Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвии (Урбаны)» столкнулись три автомобиля. Как это произошло, рассказали в Следственном комитете.

По данным СК, автомобиль BMW обгонял Volkswagen Golf, водитель которого, 25-летний мужчина, нарушил правила обгона. Произошло боковое столкновение автомобилей. Volkswagen Golf занесло, он столкнулся еще с одним авто и опрокинулся.

Водитель Volkswagen Golf в больнице, его пассажирка – 27-летняя девушка – погибла на месте. Она ехала на переднем сиденье и, по предварительным данным, не была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в МВД.

Все участники аварии возвращались с фестиваля «Viva Браслав». Водитель Volkswagen Golf был трезв.

Докшицкий РОСК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека.

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