Видеофакт. В Кобрине пьяный мужчина с топором пошел на милиционеров

Сельчанин взял в руки топор и пошел с угрозами на участкового и гаишника. Фото: pixabay.com

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома рассказали о ЧП, которое произошло 18 июля в Кобринском районе.

Поясняется, что в РОВД обратилась жительница агрогородка Повитье. Женщина сообщила, что ее избил пьяный супруг. На семейный скандал приехал участковый с гаишником. Сначала скандалиста не было дома, но вскоре он приехал на мотоцикле. Пьяный сельчан попробовал скрыться от правоохранителей, а когда его после непродолжительной погони догнали, схватился за топор.

- Угрожая расправой, с топором в руках он вышел из сарая и направился на сотрудников, - пояснили в пресс-службе.

Милиционер несколько раз предупредил о том, чтобы мужчина отбросил топор, но он это сделал только после предупреждения о стрельбе, когда увидел табельный пистолет.

Милиционер сказал, что выстрелит, если мужчина не бросит топор. Фото: стоп-кадр | видео УВД Брестского облисполкома

Дебошира увезли в наручниках. Медосвидетельствование показало 2,3 промилле в выдыхаемом воздухе.

В отношении задержанного СК возбудил уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД. На него также составили административные протоколы за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия, и за пьяную езду на мотоцикле без шлема.

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