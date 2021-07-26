Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске летела метулица: такого еще четыре года не увидите!

Мириады мотыльков кружились над Витебском - они вышли из реки. Фото: Сергей СЕРЕБРО, ННВ.

Поздним вечером 24 июля Витебск накрыла метель. Нет, это был не снег посредине лета, а метулица – мириады крошечных мотыльков-поденок. Фото и видео вылета поденок публикует ННВ.

Метулица – явление впечатляющее и довольно редкое. Минимальный разрыв между массовыми вылетами поденок два года, но, как правило, метулица бывает один раз в четыре года. Вылетают поденки из водоемов. В Витебске это Западная Двина в районе моста имени Кирова или площади Победы, а в Могилеве – Днепр.

Массовый вылет бабочек-поденок называется метулица и иногда приносит проблемы водителям и коммунальным службам. Фото: Сергей СЕРЕБРО, ННВ.

Поденки вылетают, чтобы спариться и погибнуть. Они покрывают землю живым ковром. Фото: Сергей СЕРЕБРО, ННВ.

Как правило, массовый вылет поденок бывает раз в четыре года. Фото: Сергей СЕРЕБРО, ННВ.

Иногда метулица превращается в серьезную проблему для транспорта и коммунальных служб. Так, в 2018 году в Витебске с моста мертвых мотыльков сгребали лопатами и вывезли в общей сложности два тракторных прицепа метулицы.

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