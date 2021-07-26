На борту 207 человек, сработал датчик: новости о самолете «Белавиа», который не долетел до Анталии

Самолет "Белавиа" посадят в Домодедово для более оперативного решения технических проблем. Фото: Сергей ГАПОН

«Комсомолка» сообщала ранее по информации СМИ о том, что, выполняя рейс из Минска в Анталию, самолет «Белавиа» подал сигнал бедствия.

Уточнения о ситуации и подробности появились в телеграм-канале «РИА Новости».

Так в экстренных службах ресурсу пояснили, что на борту Boeing 737 сработал датчик неисправности давления.

Однако самолет белорусского авиаперевозчика совершит посадку не в международном аэропорту Воронежа, а в «Домодедова». Это связано с возможностью «более оперативного решения технических проблем».

Известно, что на борту экстренно перенаправленного в Москву рейса Минск - Анталья находятся 207 человек, включая экипаж.

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