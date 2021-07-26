Женщина думала, что участвует в спецоперации. Вот как ее обобрали мошенники

Женщина поверила, что участвует в спецоперации, а ее обманули мошенники. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восьми тысяч рублей лишилась 54-летняя женщина из Брестской области, которая согласилась участвовать в спецоперации по поимке злоумышленников. Историю рассказали в Следственном комитете.

Мошенники действовали по ставшей уже классической схеме. Женщине в Viber позвонила девушка, представилась работницей банка, спросила, не теряла ли та паспорт и сказала, что кто-то подал заявки на оформление кредитов от имени женщины. Та сказала, что и паспорт не теряла, и кредиты брать не собиралась. Тогда лже-сотрудница банка сказала, чтобы женщина ожидала звонка из правоохранительных органов.

Действительно, скоро позвонил мужчина, который представился следователем по борьбе с финансово-экономическими преступлениями. Мужчина сказал, что расследует дело о хищении денег, к которому могут быть причастны сотрудники банка и попросил женщину поучаствовать в «спецоперации». Та согласилась. Через какое-то время ей снова перезвонила «сотрудница банка».

Вот что сделала доверчивая женщина по ее указаниям: сходила в два банка и оформила на свое имя два кредита, перевела полученные в одном из банков деньги на указанный собеседницей счет и отправила ей фото банковской карты, которую ей оформили в другом банке.

Мошенники заверили женщину, что кредитные договора, оформленные для «спецоперации», будут аннулированы. Она поняла, что была обманута, только через месяц, когда ей пришли оповещения о необходимости погашения задолженности.

-Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей. Березовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере, - рассказали в УСК Брестской области.

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