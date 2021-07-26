Уже в ближайшее время белорусы смогут оформить египетскую визу через интернет. Фото: pixabay.com

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте, Омане и Судане (по совместительству) Сергей Терентьев в эфире телеканал «Беларусь 1» сообщил, что уже в ближайшее время белорусы смогут онлайн оформить египетскую визу. Также будут организованы прямые рейсы из Минска в Каир.

- Если говорить о визах, то буквально на прошлой неделе меня информировали коллеги, что вопрос уже решен. Беларусь включена во вторую группу стран, которые могут получать визы на электронной платформе. Граждане Беларуси заходят на электронную платформу, подают заявку и по прилете в Каир или в любой другой пункт прибытия Египта получают штамп в паспорт, - пояснил Терентьев.

По его словам, система уже в ближайшее время должна заработать и об этом сообщат дополнительно.

- Если говорить об открытии посольства в Минске, то со стороны Египта пока еще данный вопрос не решен. Политическое решение есть, но здесь как раз-таки вмешалась пандемия коронавируса, и мы ждем позитивных шагов со стороны наших египетских коллег, - сказал Терентьев.

В отношении запуска прямого авиасообщения между Минска и Каиром, как рассказал Сергей Терентьев, оно будет организовано, но пока решается целый ряд технических вопросов на уровне департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси совместно с египетскими партнерами.

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