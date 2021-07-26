В «Белавиа» прокомментировали инцидент с самолетом, который летел из Минска в Анталию Фото: Сергей ГАПОН

В «Белавиа» прокомментировали инцидент с самолетом, который летел из Минска в Анталию, об этом сообщает БЕЛТА.

- В понедельник, 26 июля, во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в восемь тысяч футов и заходе на посадку в аэропорту в Домодедово. В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, а запасной самолет отправят уже в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию, - рассказали в «Белавиа».

Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам, которые вылетели из Минска, а также тем, кто ожидает вылета из Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров в максимально короткий срок к месту назначения.

Напомним, что 26 июля самолет «Белавиа», выполнявший рейс из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Странный рейс в Анталью: самолет «Белавиа» залетел в Латвию, хотя небо этой страны для нас закрыто.

Подробности такого маршрута пока неизвестны, вероятно самолет облетал мощный грозовой фронт. (подробности)

Из-за ЧП на борту самолет «Белавиа», летевший в Шарм-эль-Шейх из Минска, экстренно приземлился в Антальи. Узнали, что случилось.

Из Минска в Египет рейс 8197 вылетел в около 6 утра. (подробности)