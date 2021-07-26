В турецком бассейне утонул белорусский программист. Родственники считают, что виноваты работники отеля

В турецком бассейне утонул белорусский программист.

Все случилось 12 июля. Белорусский программист Владимир Харитончик работал в компании Playtika, которая переехала в Турцию накануне президентских выборов – прошлым летом. Владимир купался в бассейне, и ему внезапно стало плохо. Турецкий патологоанатом заключил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Подробности истории сообщает портал dev.by.

Сестра программиста Ирина считает, что «в трагедии есть виновные».

— На видео с камер наблюдения видно, как мой брат плавает. Потом, видимо, ему стало плохо: он падает лицом в воду и не шевелился. Подходит спасатель, стоит рядом 30 секунд — я засекала, — смотрит, а затем разворачивается и уходит. Мой брат пролежал в воде 5 минут, и никто не пытался достать его. А потом уже другой спасатель увидел и прыгнул за ним в воду.

Когда Вову достали из воды, к нему подбежала жена одного из сотрудников Playtika — в прошлом врач-патологоанатом. Она стала проводить ему непрямой массаж сердца, делала искусственное дыхание. Спасатели просто стояли рядом. Она кричала: «Помогайте!» — а они ничего не делали», — говорит сестра Владимира.

Сейчас цель семьи — привлечь к ответственности администрацию и сотрудников отеля за смерть Владимира. Родственники хотели бы, чтобы этому поспособствовала компания, где работал Владимир.

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