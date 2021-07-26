Жара и ливни: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 27 июля

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 27 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси на вторник, 27 июля, синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- Во вторник, 27 июля, ночью по западу Беларуси, утром и днем на большей территории страны ожидаются грозы. Местами сильные ливни. Днем в отдельных районах республики возможен град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Беларуси днем 27 июля во многих районах максимальная температура достигнет +30 - +33 градусов.

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