Генпрокурор Швед: «В Беларуси было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, которые связаны с экстремизмом и терроризмом»

Генпрокурор Беларуси рассказал, что было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, которые связаны с экстремизмом и терроризмом. Фото: БЕЛТА

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, что в Беларуси было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, которые связаны с экстремизмом и терроризмом, передает БЕЛТА.

- На данный момент было возбуждено более 4200 тысяч уголовных дел, которые связаны с экстремизмом и терроризмом. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек. Было рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 человек, - рассказал генеральный прокурор.

Он добавил, что прокуроры занимают принципиальную позицию, с учетом обстоятельств дела виновные, как правило привлекаются к строгой уловной ответственности. По словам Шведа, это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности.

Генеральный прокурор отметил, что органы прокуратуры продолжают и далее принимать меры по установлению и розыску всех тех лиц, которые совершили данные преступления.

Андрей Швед во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 26 июля рассказал ему о в том числе и о расследовании попытки госпереворота в Беларуси в 2020 году. Генпрокурор отметил, что у прокуратуры имеется в наличии бесспорная доказательная база по всем делам.

- Следствие ведется полно, беспристрастно и объективно, - подытожил Швед.

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