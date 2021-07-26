Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июля 2021 года: 648 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 26 июля. За сутки было выявлено 648 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 441 356 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 492 человека.

Всего в Беларуси на 26 июля коронавирусной инфекцией переболели уже 435 374 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 9 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 403 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 214 тысяч 231. За последние сутки провели 11 179 тестов.

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